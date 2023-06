Wagner για Πούτιν: Έκανε τη λάθος επιλογή, σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο

Tην απάντησή τους στο διάγγελμα του Πούτιν, κατά τη διάρκεια του οποίου έκανε λόγο για «προδοσία» της Wagner και τους κάλεσε να εγκαταλείψουν τον επικεφαλής της Γεβγκένι Πριγκόζιν, έδωσαν οι μισθοφόροι της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας.

«Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο», ανέφεραν σε μήνυμά τους μέσω του Telegram.

Wagner PMC Telegram channel:

"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023