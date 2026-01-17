Voucher 750€: Όλες οι προϋποθέσεις για εργαζομένους και ανέργους

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αναμένεται να προσφέρει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους μέσα από στοχευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες, λαμβάνοντας παράλληλα εκπαιδευτικό επίδομα έως 750€. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU).

Η πρόσκληση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, όμως όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει σύντομα. Παρακάτω συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για να είστε προετοιμασμένοι.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα voucher 750€;

Στο πρόγραμμα αναμένεται να μπορούν να συμμετέχουν:

1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι πρέπει να:

Έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας.

Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα του ίδιου έργου σε προηγούμενο κύκλο.

2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Οι άνεργοι πρέπει να:

Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Είναι άνω των 18 ετών.

Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενο κύκλο του ίδιου έργου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής;

Για να μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να συμμετάσχουν, θα πρέπει να πληρούν:

Ηλικία άνω των 18 ετών

Κατοχή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως κατάρτιση

Μη συμμετοχή σε προηγούμενο πρόγραμμα της ίδιας δράσης

Οι ακριβείς όροι θα ανακοινωθούν επίσημα με τη δημοσίευση της νέας πρόσκλησης.

