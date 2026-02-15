Volvo XC60: Πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του το 2025 στην Ελλάδα

Όπως ανακοίνωσε η Volvo Car Hellas, οι συνολικές πωλήσεις της για το 2025 έκλεισαν στις 1.860 μονάδες, με τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo να αποσπούν μερίδιο 40,4% στο σύνολο των ταξινομήσεων της εταιρείας.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα plug-in υβριδικά Volvo ήταν 44,8%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 9 στα 10 Volvo που διατέθηκαν το περασμένο έτος στην Ελλάδα μπαίνουν στην πρίζα και μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια καθημερινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτροκίνητων και plug-in hybrid οχημάτων της Volvo στην ελληνική αγορά υπερβαίνουν σταθερά τα αντίστοιχα μερίδια επί των πωλήσεων που σημειώνει η Volvo Cars διεθνώς και στην Ευρώπη.

Ενδεικτικά, για το 2025 το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων Volvo στο σύνολο των ευρωπαϊκών πωλήσεων της Volvo Cars ήταν 62%, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών.

Το 2025, η Volvo κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την τρίτη θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών συνολικά. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την είσοδο νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά.

Για ακόμη μία χρονιά, η Volvo συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα: ενώ στο σύνολο των ταξινομήσεων (πλην της Volvo) για το 2025 το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών ήταν 5,7%, στις συνολικές πωλήσεις της Volvo το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7 φορές μεγαλύτερο.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εξαιρετική πορεία του XC60, το οποίο με την πώληση 695 μονάδων (αύξηση που υπερβαίνει το 25% σε σύγκριση με το 2024), κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

