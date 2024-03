Το «Venom 3» απέκτησε τίτλο και νέα πρεμιέρα

Το τρίτο μέρος της σειράς ταινιών «Venom» έχει επιτέλους τίτλο και είναι «Venom: The Last Dance».



Αν και λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ο Τομ Χάρντι (Tom Hardy) θα επιστρέψει στο ρόλο του Έντι Μπροκ ή αλλιώς Venom ενώ μαζί του θα πρωταγωνιστήσουν οι Τζούνο Τεμπλ (Juno Temple), Κλαρκ Μπάκο (Clark Backo) και Τσιούετελ Έτζιοφορ (Chiwetel Ejiofor).



Όπως αναφέρει το Variety, οι δύο πρώτες ταινίες, το «Venom» του 2018, με σκηνοθέτη τον Ρούμπεν Φλέτσερ (Ruben Fleischer) και το σίκουελ «Let There Be Carnage» του 2021, με σκηνοθέτη τον 'Αντι Σέρκις (Andy Serkis) απέφεραν συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.