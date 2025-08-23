Ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνελήφθησαν 2 άνδρες και 1 γυναίκα που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες

Εξιχνιάσθηκαν, ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν από 20 έως 22 Αυγούστου 2025, σε βάρος 85χρονης και 87χρονου ημεδαπού, σε περιοχές της Φλώρινας.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν χθες (22-08-2025) τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες, στην πόλη της Φλώρινας και σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης των προαναφερόμενων αστυνομικών, -3- ημεδαποί, δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 56 ετών και μία 47χρονη γυναίκα, οι οποίοι είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -2- ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, την 20-08-2025 τις βραδινές ώρες, άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε σε 87χρονο, και προσποιούμενος ιατρό, ανέφερε ψευδώς σ’ αυτόν, ότι συγγενικό του πρόσωπο (η κόρη του) είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν το χρηματικό ποσό των -48.000- ευρώ, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό του πρόσωπο.

Ακολούθως, ο 87χρονος αφού πείσθηκε συγκέντρωσε συνολικά το χρηματικό ποσό των -30.000- ευρώ και παρέδωσε την 20-08-2025 το βράδυ, σε περιοχή της Φλώρινας, το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ και στη συνέχεια την 21-08-2025 το πρωί στην Φλώρινα, το χρηματικό ποσό των -25.000- ευρώ στον 26χρονο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το υποτιθέμενο χειρουργείο.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών διαπιστώθηκε, ότι ο 26χρονος θα παρέδιδε το ανωτέρω χρηματικό ποσό στον 56χρονο και στην 47χρονη, οι οποίοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης .

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης προέκυψε ότι, ο 56χρονος από κοινού με την 47χρονη, είχαν μεταβεί με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χθες το πρωί, σε περιοχή της Φλώρινας και είχαν παραλάβει από 85χρονη ημεδαπή, το χρηματικό ποσό των -2.410- ευρώ, η οποία λίγο νωρίτερα, είχε εξαπατηθεί με πανομοιότυπό τρόπο.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των -27.380- ευρώ, από τα οποία τα -25.000- ευρώ αποδόθηκαν στον 87χρονο και τα -2.380- ευρώ αποδόθηκαν στην 85χρονη.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσω τέλεσης της αξιόποινης πράξης και -3- κινητά τηλέφωνα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των -2- ακόμη ατόμων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.