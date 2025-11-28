Ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας συνελήφθη 36χρονη για κλοπή

Άμεσα συνελήφθη χθες (27-11-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 36χρονη ημεδαπή, για κλοπή αντικειμένων από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, η οποία διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 26-11-2025 βραδινές ώρες έως 27-11-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες, στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Ειδικότερα, η προαναφερόμενη αφού έθραυσε το τζάμι παραθύρου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας 52χρονης ημεδαπής, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, αφαίρεσε από το εσωτερικό του οχήματος διάφορα αντικείμενα, χρηματικής αξίας περίπου –400– ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκε η 36χρονη στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όπου και συνελήφθη. Επιπλέον, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή της 36χρονης και αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.