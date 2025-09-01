PoliceNET of Greece logo
Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

Ύποπτος στο Τενεσί προσπάθησε να πυροδοτήσει βόμβα κατά τη σύλληψη του από αστυνομικούς

21:14 | 01/09/2025

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη σημειώθηκε στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ, όταν 54χρονος άνδρας προσπάθησε να ενεργοποιήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό τη στιγμή που οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του για να τον συλλάβουν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν καπνό να βγαίνει από ένα δωμάτιο και απομακρύνθηκαν άμεσα, καλώντας την ομάδα εξουδετέρωσης.

Η έρευνα αποκάλυψε συνολικά 14 εκρηκτικούς μηχανισμούς (IEDs) στο σπίτι του υπόπτου, Kevin Wade O’Neal.

Ο O’Neal αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες: 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, κατοχή εκρηκτικών υλικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι αρχές ερευνούν αν σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τα εκρηκτικά και σε άλλες επιθέσεις.

 

