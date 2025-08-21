Ύπνος: Οι επιστήμονες βρήκαν τι πρέπει να τρως μέσα στη μέρα για να κοιμάσαι καλύτερα!

Και είναι στο χέρι σου!

Mια αμερικανική μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό «Sleep Health» αποκάλυψε ποιες τροφές μπορούν να βελτιώσουν σχεδόν 20% την ποιότητα του ύπνου μας το βράδυ.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που συσχετίζει χρονικά τις διατροφικές συνήθειες της ημέρας με την ποιότητα του νυχτερινού ύπνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατανάλωση της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας φρούτων κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον ύπνο μέσα σε μόλις ένα 24ωρο.

Ο αποσπασματικός ύπνος έχει ευρείες επιπτώσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την καρδιοαγγειακή υγεία, τη μνήμη, τη μάθηση και τη ρύθμιση της διάθεσης. Ταυτόχρονα, η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λιπαρά και ζάχαρη.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από υγιείς νέους ενήλικες που κατέγραφαν την ημερήσια διατροφή τους μέσω εφαρμογής και φορούσαν ειδικά βραχιόλια παρακολούθησης ύπνου. Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν περισσότερα φρούτα και λαχανικά είχαν πιο βαθύ και συνεχόμενο ύπνο. Όσοι κατανάλωναν σύνθετους υδατάνθρακες, όπως δημητριακά ολικής άλεσης, είχαν επίσης καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Συνολικά, η μελέτη εκτίμησε πως όσοι κατανάλωναν τα προτεινόμενα πέντε φλιτζάνια φρούτων και λαχανικών ημερησίως είχαν καλύτερη ποιότητα ύπνου κατά 16% σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν καθόλου αυτές τις τροφές.

«Το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική αλλαγή παρατηρείται μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες είναι εντυπωσιακό», δήλωσε η Δρ. Έσρα Τασάλι, συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Οι διατροφικές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν μια φυσική, οικονομική και αποτελεσματική προσέγγιση για την ενίσχυση της ποιότητας του ύπνου», πρόσθεσε.

Η επιστημονική ομάδα σκοπεύει να επεκτείνει την έρευνά της και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες, με στόχο να κατανοήσει καλύτερα πώς η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.

«Μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον ύπνο. Αυτό σημαίνει ότι η ξεκούραση είναι υπό τον έλεγχό μας», τόνισε η ερευνήτρια Μαρί-Πιερ Σεντ-Ονζ, επίσης συν-συγγραφέας της μελέτης.

