Κόσμος / Διεθνής Επικαιρότητα

UFC- Ο Περέιρα ανέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία των ελαφρών βαρέων βαρών

1
12:48 | 05/10/2025

 Ο Άλεξ Περέιρα κατέκτησε (5/10) ξανά τον τίτλο του UFC-διοργάνωση πολεμικών τεχνών- στην κατηγορία ελαφρών βαρέων βαρών νικώντας τον Μαγκομέντ Ανκαλάεφ με ένα εκπληκτικό νοκ άουτ μόλις στο 1:20 της έναρξης του πρώτου γύρου στο UFC 320.

 Ο 38χρονος Βραζιλιάνος  ζητούσε εκδίκηση για την ήττα με ομόφωνη απόφαση από τον 33χρονο Ρώσο στο UFC 313 τον Μάρτιο, ισχυριζόμενος ότι ήταν μόνο στο 40% για εκείνον τον αγώνα.

Σε καλύτερη κατάσταση ο Περέιρα (13-3-0) συνέχισε την επίθεση και δεν επέτρεψε στον Ανκαλάεφ (21-2-1) να τον αγγίξει και να του πάρει τη ζώνη.

