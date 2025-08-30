Τζούλια Ρόμπερτς: Η ερμηνεία της στο «After the Hunt» αποθεώθηκε με δάκρυα και ένα 6λεπτο χειροκρότημα

Η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στη Βενετία, κατά την προβολή της νέας της ταινίας, «After the Hunt», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).



Η ταινία της Amazon MGM Studios έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποσπώντας ένα εξάλεπτο standing ovation από τους θεατές.

Καθώς το χειροκρότημα συνεχιζόταν, η Ρόμπερτς σκούπιζε τα δάκρυά της στέλνοντας φιλιά στο κοινό. Στην συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές της, Άγιο Εντεμπίρι (η οποία επίσης ήταν συγκινημένη) και Άντριου Γκάρφιλντ, καθώς και τον σκηνοθέτη της ταινίας.



Η σταρ στο ντεμπούτο της στο κορυφαίο φεστιβάλ επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Atelier Versace, δια χειρός του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε (Dario Vitale).

Το φόρεμα, σε βαθύ μπλε απόχρωση, ήταν διακοσμημένο με ένα χειροποίητο μοτίβο «damier motif» από μαύρη μεταξωτή κλωστή, όπως ανακοίνωσε ο οίκος.