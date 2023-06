Τζόνι Ντεπ: Οριστικό «όχι» στη Disney και τους «Πειρατές»

Οριστικό τέλος έβαλε ο Τζόνι Ντεπ σε όλα τα ενδεχόμενα να συνεργαστεί ξανά με τη Ντίσνεΐ και κατ' επέκταση τους «Πειρατές της Καραϊβικής».

Σύμφωνα με την Daily Mail, πηγές από το κοντινό περιβάλλον του ηθοποιού, υποστηρίζουν πως αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει το μεγάλο come back ως «Τζακ Σπάροου», καθώς είναι έξω φρενών με τον κολοσσό παραγωγής ταινιών.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός, πως η Disney δεν τον στήριξε στη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης του με την Αμπερ Χερντ.

Johnny Depp is REFUSING to ever return to Disney's Pirates of the Caribbean https://t.co/ac7Kg46HDo pic.twitter.com/OCXlXsMyIo

— Daily Mail US (@DailyMail) June 8, 2023