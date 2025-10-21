Τρομακτικό ατύχημα στην 10η Ανάβαση Βραχασίου στο Λασίθι (Βίντεο)

Από θαύμα γλίτωσε ο Στράτος Σταματάκης, ο οποίος τρέχει σε αγώνες αυτοκινήτου.

Το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό.

Το ατύχημα -και παρ' ολίγον δυστύχημα- σημειώθηκε στη 10η ανάβαση Βραχασίου στο Λασίθι.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος μέσα από τις λαμαρίνες και να μοιραστεί την τραυματική εμπειρία του στο Facebook.

Τί έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Σταματάκης:

"Τίτλοι τέλους για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου.

Ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025.

Προς ενημέρωση όλων φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιωργος Πουλακης λειτούργησαν άψογα.

Δεν πρέπει να υπάρχουν "ελαφριές" εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.

Η οργάνωση του Αθλητικός Όμιλος Κρήτης-Αοκρήτης έδρασε αστραπιαία και για την ασφαλή απομάκρυνση μου αλλά και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου και τους ευχαριστούμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία. "

cretalive.gr