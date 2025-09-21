PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

εκαβ
23:21 | 21/09/2025

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 μ.μ. της Κυριακής (21/9) στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Τζαβέλα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα καρφώθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε κολώνα.

Στο σημείο βρίσκονται για τον απεγκλωβισμό τους κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ενώ έχει σπεύσει και η Τροχαία.

Τροχαία Ατυχήματα
