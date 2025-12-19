Τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Σκοτώθηκε 27χρονος οδηγός μηχανής

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, στη Λ. Δεκελείας συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός που φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.

Ρεπορτάζ: Κώστας Στάμου

