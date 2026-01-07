Τροχαίο στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα

Θύμα τροχαίου ατυχήματος έπεσε γυναίκα, καθώς παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στην είσοδο των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, περίπου στις 11.45πμ από την πλευρά του Κηφισού.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – ΚΤΕΛ Κηφισού, παρέσυρε την 68χρονη που διέσχιζε το δρόμο.

Η άτυχη γυναίκα που πριν το ατύχημα κινούνταν πεζή, έχει μεταφερθεί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Δεν έχουν διευκρινιστεί, μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

ertnews.gr