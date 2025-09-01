Τροχαίο με ανατροπή στον ΒΟΑΚ – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, όταν ένα ΙΧ την ώρα που κινιόταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ΒΟΑΚ, ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα ν’ ανατραπεί.

Διερχόμενα οχήματα ειδοποίησαν τις αρχές με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει ένα άτομο και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα στο σημείο βρέθηκε και η Πυροσβεστική για πλύση του οδοστρώματος.