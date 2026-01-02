Τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σουνίου: Νεκρός ο 23χρονος οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 2/1 στη διασταύρωση της λεωφόρου Λαυρίου με τη λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 05:30, όταν το Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε 23χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και εγκλωβίστηκε στο όχημα.

Διαβάστε επίσης

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

cnn.gr