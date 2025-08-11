Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Νεκρή μία γυναίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να ανασύρεται νεκρή.
Η γυναίκα ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις της.
Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
