PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Νεκρή μία γυναίκα

εκαβ
07:59 | 11/08/2025

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να ανασύρεται νεκρή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις της.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis