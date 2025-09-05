Τροχαίο δυστύχημα με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου

Βραδινές ώρες, χθες 4 Σεπτεμβρίου 2025, στην Επαρχιακή Οδό Λαγανά – Καλαμακίου, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 62χρονο αλλοδαπό, που κινούνταν πεζός.

Επιπλέον τραυματίστηκαν ελαφρά ο παραπάνω οδηγός καθώς και 21χρονος ημεδαπός, συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας.

Διαβάστε επίσης

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.