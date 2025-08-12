Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή περιπολικού - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή του περιπολικού που εκτελούσε βάρδια στο ΑΤ Στυλίδας, είχαμε αργά το απόγευμα της Τρίτης (12/8/25) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Ραχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το περιπολικό κινούνταν κανονικά προς την είσοδο του ΑΘΕ, όταν από την απέναντι πλευρά στο σημείο που βγαίνει η έξοδος της εθνικής στην π.ε.ο., ΙΧΕ με τρεις νεαρούς επιβάτες, ήρθε κατά πάνω του, όπως ο ίδιος ο αστυνομικός είπε στο LamiaReport.

Ο νεαρός οδηγός του Golf ήταν σοκαρισμένος και έλεγε ότι του έσκασε ξαφνικά το μπροστινό αριστερό λάστιχο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Δείτε βίντεο:

Το ευτύχημα είναι ότι παρά τη σφοδρή σύγκρουση, δεν είχαμε τραυματισμό. Ωστόσο και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του LamiaReport.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα του ΑΤ Στυλίδας, της ΟΕΠΤΑ και του Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, προκειμένου για την καταγραφή και τη σήμανση του οδοστρώματος. Μαζί και όχημα της Πυροσβεστικής για τον καθαρισμό της οδού.

Για λίγη ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες έως ότου να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα.

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από το σημείο: