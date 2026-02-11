Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα

Στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr εξετράπη της πορείας του το μεσημέρι της Τετάρτης κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Ρίζια του δήμου Ορεστιάδας κατά τη διάρκεια μετακίνησης του οχήματος, το οποίο βγήκε από το οδόστρωμα χωρίς ωστόσο να ανατραπεί, γεγονός που πιθανότατα απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβαίνοντες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για προληπτικούς λόγους.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για άγνωστη αιτία που προκάλεσε την απώλεια ελέγχου, όσον αφορά τους δύο στρατιώτες οδηγό και συνοδηγό είναι καλά στην υγεία τους.

