Τροχαία & Δημοτική Αστυνομία Αχαρνών διδάσκουν κυκλοφοριακή αγωγή στο 2ο Δημοτικό σχολείο

Στο πλαίσιο της προαγωγής της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής συνείδησης, το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία Αχαρνών πραγματοποίησαν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών τροχονόμους από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής (Τροχαία Νέας Ιωνίας), καθώς και Δημοτικούς Αστυνομικούς, στο πλαίσιο ενημερωτικού προγράμματος για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, στο σχολείο φιλοξενήθηκαν στελέχη του Γ΄ Τ.Τ. Β/Α, με επικεφαλής τον Υποδιοικητή Βασίλη Σιαφλά. Τη δράση παρακολούθησαν επίσης ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Αστυνομία και αστυνομικός Χρήστος Γκίκας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νικόλαος Δαμάσκος, καθώς και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Μαρία Μπούκη.

Ο Υποδιοικητής της Τροχαίας Νέας Ιωνίας, Βασίλης Σιαφλάς, μαζί με τη Δημοτική Αστυνόμο Δήμητρα Τσιαούση, παρουσίασαν στα παιδιά θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, ασφαλούς μετακίνησης πεζών και ποδηλατών, τη σημασία της χρήσης κράνους και ζώνης ασφαλείας, καθώς και την τήρηση του Κ.Ο.Κ. και την πρόληψη ατυχημάτων.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση, έκαναν ερωτήσεις και στη συνέχεια συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια στον προαύλιο χώρο του σχολείου, μαθαίνοντας πρακτικά για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια.

www.acharnaika-nea.gr