Προς:1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν:1)Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

2)Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής

Θέμα:«Τροφεία Αστυνομικών Σκύλων»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Επανερχόμαστε σε ένα θέμα που σας έχουμε θέσει υπόψη πολλάκις και το οποίο χρήζει άμεσης επίλυσης με δική σας πλέον παρέμβαση, καθόσον άπτεται της χρηστής διοίκησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας και του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνοδών αστυνομικών σκύλων της Ομάδας αστυνομικών σκύλων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χρησιμοποίηση των υπηρεσιακών σκύλων αποτελεί αναπόσπαστο πλέον μέρος των αρμοδιοτήτων διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας που μάχονται το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία σε όλη τη χώρα, η παραμικρή πλέον ολιγωρία στην έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αποκατάσταση των αδικιών – ζημιών που υφίστανται οι συνάδελφοί μας, συνιστά πρόκληση.

Η Ομοσπονδία, με έγγραφά της κατόπιν αιτημάτων Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που συμπεριλαμβάνονται και στο Ψήφισμα του τελευταίου, του 35ου πανελλαδικού μας συνεδρίου (500/3/54 από 06 Δεκεμβρίου 2016, 309/8/2α από 10 Φεβρουαρίου 2025, 309/8/3α από 11 Μαρτίου 2025, 309 /8/4α από 14 Μαρτίου 2025, Ψήφισμα συνεδρίου από 28 Φεβρουαρίου 2025 κλπ) σας έχει επισημάνει την αναγκαιότητα:

Α)της αύξησης – αναπροσαρμογής των τροφείων και της νοσηλευτικής παροχής που προβλέπεται από την ΚΥΑ 7016/67/30-α’ (ΦΕΚ Β’ 3660/26-6-2024), η οποία αποτελεί επανάληψη της αρχικής ΚΥΑ 8002/1/509α (ΦΕΚ Β’ 741/21-3-2016), σύμφωνα με την οποία το κατ’ αποκοπή πάγιο μηνιαίο χορήγημα είχε ορισθεί στα 211,30 ευρώ, μηνιαίως, και χωρίς να περιλαμβάνει αυτό τα έξοδα νοσοκομειακής ή κτηνιατρικής περίθαλψης. Το ποσό αυτό σκανδαλωδώς δεν είχε αναπροσαρμοστεί τότε, ακολουθώντας τους ίδιους -προ μνημονίων- υπολογισμούς των τότε εξόδων, που ήταν περίπου 70.000 δραχμές.

Β)ο χρόνος καταβολής της σχετικής αποζημίωσης των τροφείων να μην λειτουργεί εις βάρος των συναδέλφων μας λόγω γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων. Το χορήγημα πρέπει να λαμβάνεται εγκαίρως και προκαταβολικά κάθε μήνα και όχι εκ των υστέρων, έτσι ώστε, οι συνάδελφοί μας να μην αναγκάζονται να πληρώνουν τα τροφεία από το υστέρημά τους και επί ζημία του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Δεν είναι δυνατόν, επομένως, να ανεχθεί κανείς πλέον τη συνέχιση μιας απαράδεκτης αντιεπαγγελματικής και αντιυπηρεσιακής διαδικασίας όταν είναι παγκοίνως γνωστή η τεράστια αύξηση των εξόδων συντήρησης και διατροφής των αστυνομικών σκύλων.

Σας καλούμε, να προβείτε άμεσα στην έκδοση της αναμενόμενης ΚΥΑ, επικαιροποιώντας τις διατάξεις της με την ουσιαστική αναπροσαρμογή του χορηγήματος των 211,30 ευρώ, βάσει των νέων τιμών των αγαθών και υπηρεσιών των εν θέματι δαπανών, και ανακουφίζοντας ικανοποιητικά τους εντεταλμένους για τη φροντίδα και απόδοση αστυνομικών σκύλων, συναδέλφους μας.