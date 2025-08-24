Τρίτη θέση και στο βάθρο του Παγκοσμίου η Εθνική πόλο των εφήβων

Μια διοργάνωση που ξεκίνησε αρνητικά, ολοκληρώθηκε ιδανικά για την εθική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των εφήβων, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18, στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.

Η ομάδα του Ηλία Μαχαίρα νίκησε 12-11 την Ιταλία στον μικρό τελικό προσθέτοντας ακόμα μία μεγάλη επιτυχία στον κύκλο του ελληνικού πόλο, που πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Διαβάστε επίσης

Η επιτυχία γίνεται ακόμα πιο έντονη αν σκεφθεί κανείς πως ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με δύο ήττες. ΄Όμως με τρεις συνεχόμενες νίκες κατάφερε να φτάσει στον ημιτελικό, όπου ηττήθηκε 20-14 από τη Σερβία.

Έτσι, έπαιξε για την 3η θέση εναντίον των Ιταλών και με πρωταγωνιστές τους Ηλία Αγγελόπουλο και Δημήτρη Χατζή έφτασε στη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβαντής, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Ιταλία (Κρίστιαν Πρεσιούτι): Καστρούτσι, Πόρτζιο, Ντομινίτσι 2, Ντι Κοράτο, Σικάλι, Μιράλντι, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέζα 1, Τριμάρκι, Κιανέζε 2, Μαφέι 1, Μαρκέτι, Αλεσαντρίνι 3.

