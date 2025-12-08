Σήμερα (08-12-2025) το πρωί, στη Μικρολίμνη του Δήμου Πρεσπών με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του Υπαρχιφύλακα Ηλία Κωστένη, στο Μνημείο που ανεγέρθηκε προς τιμήν του, παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου κ. Κωνσταντίνου Σπανούδη και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, Αστυνομικού Διευθυντή, κ. Παναγιώτη Γεωργιάδη.

Στο τρισάγιο επίσης παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειάς του, ο Βουλευτής της Π.Ε. Φλώρινας, κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Γεώργιος Στεργίου, ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας, κ. Κωνσταντίνος Ρόζας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλώρινας, κ. Ιωάννης Μουρατίδης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ν. Φλώρινας, κ. Τρύφων Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου - Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Φλώρινας, κ. Αναστάσιος Παπαμιχαήλ, εκπρόσωποι Στρατιωτικών και Πυροσβεστικών Αρχών, εκπρόσωποι φορέων και ενώσεων, συνάδερφοι και φίλοι.

Ο Υπαρχιφύλακας Ηλίας Κωστένης, σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2013, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στην ορεινή περιοχή Βροντερού Φλώρινας, στις Μικρές Πρέσπες, έπεσε στο καθήκον από πυρά Αλβανών κακοποιών.

Τιμούμε τη μνήμη του και δεν ξεχνάμε τη θυσία του για την ασφάλεια όλων μας.

Αιωνία του η μνήμη

ΑΘΑΝΑΤΟΣ