Σήμερα (13-09-2025) το πρωί, στο Τσοτύλι του Δήμου Βοιου Κοζάνης, με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, πραγματοποιήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης, κ. Αθανασίου, τρισάγιο στη μνήμη του Ανθυπαστυνόμου Ευσταθίου Λαζαρίδη, παρουσία του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγο Γεώργιου Παπαδόπουλου και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχου Κωνσταντίνου Σπανούδη.

Η τελετή αυτή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης και της οικογένειας Λαζαρίδη.

Ο Ανθυπαστυνόμος Λαζαρίδης υπηρέτησε με αφοσίωση και θάρρος στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων της Κρήτης. Τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στα Ζωνιανά Ρεθύμνου τον Νοέμβριο του 2007 και μετά από πολυετή μάχη για τη ζωή, άφησε την τελευταία του πνοή το 2015 σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Ο Ανθυπαστυνόμος Ευστάθιος Λαζαρίδης αποτελεί ένα σύμβολο ηρωισμού και αυταπάρνησης. Δεν λύγισε μπροστά στον κίνδυνο, τίμησε τον όρκο του και υπηρέτησε με αυταπάρνηση το καθήκον του, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους τους συναδέλφους του.

Οι γονείς του αείμνηστου Ανθυπαστυνόμου Ευστάθιου Λαζαρίδη, ευχαρίστησαν θερμά την Ελληνική Αστυνομία για την πρωτοβουλία αυτή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους που η μνήμη και η θυσία του γιού τους δεν ξεχνιούνται.

Με αυτή την τελετή, η Ελληνική Αστυνομία και οι φορείς τιμούν τη μνήμη ενός ήρωα που αφιερώθηκε στην προστασία της κοινωνίας και υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας για την ασφάλεια των πολιτών.