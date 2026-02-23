Τρισάγιο για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος αστυνομικούς στα Χανιά

Το Σάββατο 21-02-2026 και ώρα 11:00΄στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, τελέσθηκε τρισάγιο εις μνήμην των 161 πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας καθώς και κατάθεση στεφάνων από θεσμικούς φορείς και συγγενείς των θυμάτων.

Τίμησαν με την παρουσία τους την μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας ο Σεβαστός Πάτερ Βασίλειος, ο Σεβαστός Πάτερ Αλέξανδρος, ο Σεβαστός Πάτερ Εμμανουήλ, η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανιών της ΝΔ κ. Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωπος πολίτικου γραφείου πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Χανίων της ΝΔ κ. Μπακογιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής, ο Δήμαρχος Σφακιών και πρώην Πρόεδρος της ΕΑΥΧ κ. Ζερβός, ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Τσουπάκης, ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά συνάδελφος και μέλος της ΕΑΥΧ κ. Δημητρογιαννάκης, ο Αντιδήμαρχος Κισάμου κ. Χριστουλάκης, ο

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος κ. Δούκης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων και επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Αττικής Ταξίαρχος κ. Νικολάου, ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μαρκογιαννάκης, ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ Χανίων κ Φραγκάκης, ο Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Αποκορώνου κ. Φουντουλάκης, ο Πρόεδρος Επιμελητήριου Χανίων κ. Ροκάκης, η Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Χανίων κ. Κυριακάκη, η Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αθηνών κ. Τσιλιγιάννη,

ο Πρόεδρος Συνδέσμου Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Ν Χανίων κ. Μαυράκης, ο Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ. Μπέας, ο Πρόεδρος Ένωσης Υπάλληλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Χανίων κ. Κασαπάκης, ο Αντιπρόεδρος Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης κ. Νικολακάκης, η Πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Λογαρίδου, ο Πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κ. Μαρινάκης, η σύζυγος του αδικοχαμένου Στάθη Λαζαρίδη κ. Κουρούπη, ο αδελφός του αδικοχαμένου Μιχαήλ Σπανουδάκη κ. Σπανουδάκης Εμμανουήλ (τέως Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.), ο αδελφός του αδικοχαμένου Αντωνίου Λουπασάκη κ. Λουπασάκης Μιλτιάδης, ο Αντιπρόεδρος Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. Τσιντζέλης, η Αντιπρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Υπάλληλων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειας Κρήτης κ. Κουφογιαννάκη, ο πρώην Υπαρχηγος Π.Σ. Αντιστράτηγος (Ε.Ο.Θ.) κ. Μαρκουλάκης, ο Αντιστρατηγος ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) κ. Καπριδάκης.

Έγινε ιδιαίτερη μνεία για του πεσόντες Χανιώτες συναδέλφους μας, εις μνήμην των οποίων είναι αφιερωμένο το οικείο Μνημείο Πεσόντων Ανθυπαστυνόμο Ευστάθιο ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Υπαστυνόμο Α΄ Μιχαήλ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, Αρχιφύλακα Αντώνιο ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ και Αρχιφύλακα Στυλιανό ΜΠΕΡΤΣΟΥΛΑΚΗ.

Με το πέρας της εκδήλωσης διανεμήθηκε μακαρία και ακολούθησε κέρασμα, στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων εις μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.

Για το Δ.Σ.