Τρίκαλα: Συγκλονίζει ο 18χρονος μητροκτόνος - «Το είχα σκεφτεί από παλιά να την σκοτώσω»

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την μητροκτονία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε συνοικία της πόλης των Τρικάλων. Ένας 18χρονος σκότωσε με μια πετσέτα την ίδια του τη μητέρα με το κίνητρο της δολοφονίας να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Την ίδια στιγμή η κυνική ομολογία του στους αστυνομικούς ότι είχε σκεφθεί από παλιά να σκοτώσει τη μητέρα του προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 18χρονος ο οποίος είχε πάει να επισκεφθεί τη μητέρα του καθώς οι γονείς του είναι χωρισμένοι και ζούσε με τον πατέρα του, έβλεπε τηλεόραση με την μητέρα του.

Ξαφνικά ο 18χρονος πήγε στο μπάνιο πήρε μια πετσέτα, πήγε από πίσω της και την στραγγάλισε. Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε: «Το είχα σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσω».

Η μητροκτονία έγινε σε σπίτι μεταξύ των συνοικιών Αγία Μονής και των Αμπελακίων Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός άνδρας φέρεται να τηλεφώνησε ο ίδιος στις αρχές αναφέροντας ότι «σκότωσε τη μητέρα του».

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Ο 18χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψη του.

Η 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 18χρονος μητροκτόνος ζούσε με τον πατέρα του, καθώς οι γονείς του είναι διαζευγμένοι.

Ο λόγος που βρέθηκε στο σπίτι της μητέρας του καθώς το κίνητρο της δολοφονία της 54χρονης παραμένουν άγνωστοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ο 18χρονος φέρεται να έλεγε ότι αντιμετωπίζει μπούλινγκ λόγω της οικογενειακής του κατάστασης.

Γείτονες φέρεται να υποστήριξαν ότι οι φασαρίες μεταξύ μητέρας και γιου ήταν συχνές.

Ο μητροκτόνος έχει μια αδερφή η οποία διαμένει μόνιμα στον Βόλο.