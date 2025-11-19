Τρία νέα «ψηφιακά εργαλεία» για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων καπνού-αλκοόλ

Τρεις νέες «Ψηφιακές Πλατφόρμες» για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και άτμισης παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου από τα υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη.

Οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν τμήμα της νέας στρατηγικής για τον ενισχυμένο έλεγχο και την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε επιβλαβή προϊόντα, συνδυάζοντας τεχνολογία, αυξημένη εποπτεία και διατομεακή συνεργασία.

Το πρώτο εργαλείο είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο όπου επιχειρήσεις που φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι θα πρέπει να τις αναγγέλουν εκ των προτέρων. Η καταχώριση θα γίνεται στο gov.gr από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οικοδέσποινας επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τον τύπο της εκδήλωσης, για παράδειγμα αν πρόκειται για χορό ή γιορτή αποφοίτησης, όπως και την ημερομηνία διεξαγωγής. Η υποβολή της αναγγελίας, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη που διοργανώνει την εκδήλωση, θα δημιουργεί αυτόματα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο συμβαλλόμενους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι και θα αποτραπεί το φαινόμενο όπου καταστήματα που πωλούν αλκοόλ επιτρέπουν εκτάκτως την είσοδο ανηλίκων, στο πλαίσιο αδήλωτων ιδιωτικών εκδηλώσεων, με συνέπεια σε ορισμένες περιπτώσεις να διαπιστώνεται παράκαμψη του νόμου.

Το δεύτερο εργαλείο είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Κάθε κατάστημα που εμπορεύεται καπνικά ή αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να δηλώσει, με μία πολύ απλή και σύντομη διαδικασία στο gov.gr, τους τύπους των προϊόντων που πουλά, για παράδειγμα τσιγάρα και είδη θερμαινόμενου καπνού. Αμέσως μετά θα λαμβάνει ένα έγγραφο με μοναδικό κωδικό QR, που θα πιστοποιεί την εγγραφή στο μητρώο και τα προϊόντα που δηλώθηκαν. Έτσι θα «χαρτογραφηθούν» πανελλαδικά όλα τα σημεία πώλησης καπνικών και ποτών με αλκοόλ, ενώ θα καταστούν δυνατοί οι εύκολοι έλεγχοι, καθώς οι ελεγκτές θα γνωρίζουν ποια αγαθά έχει δηλώσει ότι διαθέτει το κάθε κατάστημα. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής είναι η 31η Ιανουάριου 2026.

Η τρίτη εφαρμογή είναι ένας ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης της ηλικίας πελάτη που θέλει να αγοράσει καπνικά προϊόντα ή αλκοολούχα ποτά από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα λιανικής. Βασίζεται στο σύστημα επαλήθευσης που έχει ήδη σχεδιαστεί για την εφαρμογή KidsWallet. Ο έλεγχος θα γίνεται εύκολα από τον πωλητή, ο οποίος απλώς θα σκανάρει έναν κωδικό QR μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και KidsWallet και θα λαμβάνει αμέσως ενημέρωση για το εάν ο επίδοξος αγοραστής είναι ανήλικος, με απόλυτη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα εφαρμόζεται αυτόματα ο ίδιος έλεγχος, στη σελίδα του πωλητή θα εμφανίζεται ο κωδικός QR και ο αγοραστής θα τον σκανάρει με το κινητό του, μέσω των Wallets Gov.gr και Kids.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά την ψήφιση του νόμου μας το καλοκαίρι, όπου αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο για την κυκλοφορία των καπνικών προϊόντων και του αλκοόλ και την απαγόρευση στους ανηλίκους, σε συνεργασία με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ολοκληρώνουμε τη μεταρρύθμιση γρήγορα με τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα επιτρέψουν τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα που απαγορεύεται να καταναλώνουν». Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι «από την εφαρμογή του νόμου το καλοκαίρι που αυστηροποιεί το πλαίσιο για τους παραβάτες είναι ορατή η μείωση των περιστατικών. Δυστυχώς δεν είναι μηδενικά, γι' αυτό προχωράμε σε νέα εργαλεία δίνοντας σήμα στην κοινωνία για αλλαγή κουλτούρας».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε: «Η προστασία των παιδιών μας από την αγορά καπνικών προϊόντων και πώλησης αλκοόλ είναι ευθύνη όλων και είναι κάτι το οποίο περνάει και από ψηφιακές λύσεις». Τόνισε μάλιστα ότι «από σήμερα είμαστε απολύτως έτοιμοι να εφαρμόσουμε τον μηχανισμό για επιβεβαίωση ηλικίας και στα social media».

Ο ΓΓ Δημόσιας Τάξης Παναγιώτης Στάθης ανέφερε ότι οι υποθέσεις παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων έχουν αυξηθεί κατά 50%, φτάνοντας τις 1680. Και πρόσθεσε ότι από τον Ιούλιο 2025 όπου και ψηφίστηκε ο νομος για την απαγόρευση αλκοόλ καπνού και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους η Ελληνική Αστυνομία έκανε 35.018 ελέγχους και 101 αφορούσαν τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει και αυτή, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ελέγχους σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την παροχή αλκοόλ σε ανήλικους.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος ανέφερε ότι ο τελικός σκοπός είναι η συνειδητοποίηση του προβλήματος και οι τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Η συνειδητοποίηση, πρόσθεσε, πρέπει να γίνει από τον κλάδο εστίασης και την οικογένεια και αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή της στάσης της νέας γενιάς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ