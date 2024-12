Τρένο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στη Φλόριντα: 15 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 πυροσβέστες

Τρένο συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις πυροσβέστες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το τροχαίο με το τρένο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (28.12.24) στις γραμμές της Λ. East Atlantic Avenue κοντά στη Railroad Avenue, στη Φλόριντα, ενώ οι πυροσβέστες ήταν καθ’ οδόν έπειτα από κλήση που δέχθηκαν για περιστατικό.

Οι τρεις τραυματίες πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Δύο από τους πυροσβέστες είχαν αρχικά καταγραφεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διεξάγεται τώρα έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, με επικεφαλής το αστυνομικό τμήμα του Delray Beach, αξιωματούχους της εταιρείας που διαχειρίζεται το τρένο Brightline και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Emergency crews are scrambling; the area is a MESS! This is BIG news in Delray Beach!

3 FIREFIGHTERS INJURED in a BRUTAL Brightline train vs. Fire Truck crash in Delray Beach!

Οι αρχές εξετάζουν εάν οι μπάρες διέλευσης λειτουργούσαν κανονικά τη στιγμή του συμβάντος.

MOMENTS AGO the Brightline train hit a Delray Beach fire truck on Atlantic Ave.

According to a witness, the fire truck waited for the freight train to pass, after it passed the fire truck went around the barrier and was hit by the Brightline train.

The truck was responding to a…



