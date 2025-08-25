Τρεις συλλήψεις σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες χτες 24 Αυγούστου 2025, αστυνομικοί σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο άτομα στην περιοχή του Ύψου στην Κέρκυρα και ένα στην Κεφαλονιά, τα οποία λειτουργούσαν ως υπεύθυνοι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.