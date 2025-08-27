Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση αστυνομικών από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας

Συνελήφθησαν, προχθες (25-08-2025) το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, μετά από επιχείρηση αστυνομικών από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, -3- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω, σε μη περιφραγμένο χώρο οικοπέδου, λειτουργούσαν επιχείρηση συλλογής μετάλλων, άνευ αδείας λειτουργίας, έχοντας εναποθέσει σε μη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και χωρίς να υπάρχει σύστημα συλλογής και διαχείρισης των απορροών τους διάφορα στερεά είδη, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρύπανση – υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο τσουβάλια που περιείχαν χαλκό, καθώς και δύο κομμάτια καλώδιο από πομώνα ύδρευσης περιέχοντα χαλκό, συνολικού βάρους -49- κιλών. Επίσης, βρέθηκε -1- κιβώτιο μέτρησης παροχής ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο κατασχέθηκε.

Ακολούθως, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους, όπου διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε παράνομη ηλεκτροδότησή τους, ενώ σε αποθήκη, πίσω από τη μία οικία, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα τσουβάλι που περιείχε χαλκό, συνολικού βάρους -19- κιλών.

Για τα ανωτέρω κατασχεθέντα δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα παραστατικά και ερευνάται η προέλευσή τους.