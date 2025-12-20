Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στο Λασίθι

Συνελήφθησαν προχθες (18.12.2025) το βράδυ στο Οροπέδιο Λασιθίου τρία άτομα δυο αλλοδαποί (23χρονος και 28χρονος) και 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -105- γραμμάρια κάνναβης.

-31,1- γραμμάρια κοκαΐνης και

το χρηματικό ποσό των 1400 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.