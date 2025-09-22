Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στην πόλη της Πτολεμαΐδας

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 17-09-2025 έως και 18-09-2025, στην Πτολεμαΐδα, συνελήφθησαν συνολικά -3- άτομα, εκ των οποίων, -2- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός για κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε –3– διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Αναλυτικότερα:

τις πρώτες πρωινές ώρες της 17-09-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, 20χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν – 2 – ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας

– ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας τις βραδινές ώρες της 17-09-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, 21χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας και

τις βραδινές ώρες της 18-09-2025, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 20χρονος αλλοδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν αρμοδίως.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.