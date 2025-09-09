Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Γρεβενών

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 03-09-2025 έως 07-09-2025, σε περιοχές της Κοζάνης και των Γρεβενών, συνελήφθησαν συνολικά 3 ημεδαποί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Γρεβενών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -9,6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -1,6- γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, σε μορφή σκόνης και τσιγάρο κάνναβης, σε –3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

τις βραδινές ώρες της 03-09-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 35χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν – 7,4 – γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και – 1 – αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,

– γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και – – αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, τις πρώτες πρωινές ώρες της 05-09-2025, συνελήφθη στα Γρεβενά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών 28χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους – 2,20 – γραμμαρίων και

– γραμμαρίων και τις πρώτες πρωινές ώρες της 07-09-2025, συνελήφθη στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 31χρονος ημεδαπός, διότι βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,6- γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, σε μορφή σκόνης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν αρμοδίως.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.