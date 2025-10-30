Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών

Συνελήφθησαν προχθες (28-10-2025) σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τους δύο δράστες, διότι, όπως διαπιστώθηκε, νωρίτερα, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις -4- μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, αποβίβασαν σε παρακείμενο σημείο της οδού, όπου και εντοπίσθηκαν από τους αστυνομικούς.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα και σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας εντοπίσθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, σε περιοχή της Ορεστιάδας και συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός, ιδιοκτήτης του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.