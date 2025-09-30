Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας

Συνελήφθησαν, προχθες (28-09-2025) το μεσημέρι στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, 3 ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Ειδικότερα, οι δράστες, κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα, εισήλθαν από μη προσβάσιμο για το κοινό χώρο, σε κενή κερκίδα (πέταλο) του σταδίου, κατά παράβαση σχετικής απόφασης περί απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας.

Επιπλέον, από την προαναφερόμενη Υπηρεσία σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας σε βάρος άλλων -25- ημεδαπών που εισήλθαν στο στάδιο λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα και ακινητοποιήθηκαν κατά την αποχώρησή τους έξω από αυτό, καθώς και σε βάρος άλλων -67- ατόμων, από τους οποίους -66- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, σε επαρχιακή οδό κοντά στο στάδιο και ομοίως ακινητοποιήθηκαν.

Επιπρόσθετα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού σε βάρος -66- ατόμων, από τους οποίους -65- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου να επιβαίνουν σε οχήματα με τελικό προορισμό το στάδιο για την παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα, κατά παράβαση σχετικής απόφασης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν αρμοδίως.