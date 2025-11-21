Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Καστοριάς

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -3- άτομα κατά το διάστημα από 17 και 18 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Κοζάνης και της Καστοριάς, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Καστοριάς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 17-11-2025 τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 38χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πλαστικά καλαμάκια με υπολείμματα κοκαΐνης. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς στην οικία του ανωτέρω βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -2,3- γραμμάρια κοκαΐνης και -1- πλαστικό καλαμάκι με υπολείμματα κοκαΐνης.

Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 18-11-2025 τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 22χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 18-11-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ανήλικος, διότι στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- τρίφτης που περιέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.