Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας και Ροδόπης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν την 17-9-2025 σε περιοχές της Καβάλας και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας και Ροδόπης, τρεις -3- ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν τρεις ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Καβάλα, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν και κατέσχεσαν, έξι νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -291- γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του δράστη ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Στη δεύτερη περίπτωση το μεσημέρι, στην Καβάλα, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας συνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του, εντόπισαν και κατέσχεσαν, -11- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους -728,8- γραμμαρίων, -2- συσκευασίες προϊόντων που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη και την μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, -1- συσκευή τυποποίησης, -5- κενές σακούλες, το χρηματικό ποσό των -2.750- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στην τρίτη περίπτωση, το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν τον τρίτο ημεδαπό, διότι όπως διαπιστώθηκε καλλιεργούσε σε αγρόκτημα -19- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,9- έως -2,1- μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον κατασχέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο δράστης για την περιποίηση των δενδρυλλίων και μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και Κομοτηνής.