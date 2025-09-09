Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ζακύνθου

Από αστυνομικούς της ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθησαν, τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025, στη Ζάκυνθο, τρεις 18χρονοι αλλοδαποί για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή των τριών αλλοδαπών οι οποίοι λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να αφαιρέσουν από σούπερ μάρκετ σε περιοχή του νησιού, προϊόντα χρηματικής αξίας -25- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.