Τρεις συλλήψεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -3- άτομα κατά το διάστημα από 04 έως 12 Νοεμβρίου 2025, στην πόλη της Πτολεμαΐδας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 04-11-2025 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, 20χρονος αλλοδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2,45- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 07-11-2025 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 24χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -5,3- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 12-11-2025 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 20χρονος αλλοδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.