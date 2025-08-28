Τραυματισμός 22χρονης ναυτικού σε επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας για τον τραυματισμό μιας 22χρονης ημεδαπής ναυτικού, μέλους πληρώματος (ειδικότητας χυτροκαθαρίστριας) εντός ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου την 26.08.2025 με προορισμό την Ανκόνα Ιταλίας, η 22χρονη έχασε την ισορροπία της στον χώρο της κουζίνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό της πόδι.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο της Ανκόνα, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.