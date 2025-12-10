PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Τρακτέρ εισβάλλουν σε λιμάνι - Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του λιμανιού

09:04 | 10/12/2025

Στον Βόλο τα πρώτα τρακτέρ εισέβαλλαν στο επιβατικό λιμάνι. Οι αγρότες, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, μπήκαν στο λιμάνι προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. 

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τρακτέρ παρατεταγμένα μπροστά στις πύλες του λιμανιού, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις τους για άμεση λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας.

Πηγή:  ertnews.gr 

 

