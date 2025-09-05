Τραγωδία: Υλοτόμος καταπλακώθηκε από κλαδιά - Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών

Τραγικό τέλος είχε η υλοτομία για έναν 71χρονο στη δασική περιοχή της Μηλιάς Μετσόβου.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μαζί με τον γιο του, όταν κατά την διάρκεια κοπής δέντρων έπεσαν πάνω του μεγάλα κλαδιά, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με το thespro.gr ο 71χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Η τοπική κοινωνία του Μετσόβου είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε συμβεί κι άλλο ατύχημα κατά την διάρκεια υλοτομίας είχε τραυματιστεί ένας 54χρονος στην περιοχή της Χρυσοβίτσας.