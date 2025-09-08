Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός οδηγός φορτηγού - Δεν είχε συμπληρώσει τα 18 του χρόνια

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν νέο άνθρωπο, που σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, που έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το μεσημέρι, όταν το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Η νέα τραγωδία επί του ΒΟΑΚ συνέβη λίγο μετά την Αγία Πελαγία προς Φόδελε.

Το βαρύ όχημα ανετράπη κάτω από συνθήκες που ερευνά η τροχαία ΒΟΑΚ και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια. Πυροσβέστες έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο ο νεαρός είχε τραυματιστεί βαρύτατα και κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ekriti.gr , ο νεαρός με καταγωγή από της Αρχάνες, είχε περάσει μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα οι γονείς του του είχαν βρει σπίτι και σε λίγες εβδομάδες ετοιμαζόταν να μετακομίσει εκεί.

Το μοιραίο φορτηγό ανήκει σε εταιρία του αδελφού του, και ο νεαρός το πήρε με σκοπό να το μεταφέρει στο Ρέθυμνο. Ομως το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα...