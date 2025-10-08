Τραγωδία στο Μενίδι: Νεκρή 46χρονη οδηγός σε τροχαίο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μενίδι, όπου μία γυναίκα μόλις 46 χρονών έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης (07/10/25).

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cnn.gr, η 46χρονη οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις, για να την απεγκλωβίσουν.

Δυστυχώς, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.