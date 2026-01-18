Τραγωδία στην Ιεράπετρα - Άντρας βρέθηκε απανθρακωμένος!

Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε τη νύχτα στην Ιεράπετρα με έναν 70χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του μετά από πυρκαγιά!

Το περιστατικό σύμφωνα με το cretalive.gr εκτυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες, ενώ τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κι έσπευσε να τη σβήσει με τη βοήθεια γειτόνων...

Όταν έφτασαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις υπαλλήλους, δεν υπήρχαν φλόγες και δε χρειάστηκε να επιχειρήσουν, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος ηλικιωμένος.