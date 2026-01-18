PoliceNET of Greece logo
Τραγωδία στην Ιεράπετρα - Άντρας βρέθηκε απανθρακωμένος!

πυροσβεστικη
08:59 | 18/01/2026

Μια τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε τη νύχτα στην Ιεράπετρα με έναν 70χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του μετά από πυρκαγιά

Το περιστατικό σύμφωνα με το cretalive.gr εκτυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, για την ώρα, συνθήκες, ενώ τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κι έσπευσε να τη σβήσει με τη βοήθεια γειτόνων...

Όταν έφτασαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις υπαλλήλους, δεν υπήρχαν φλόγες και δε χρειάστηκε να επιχειρήσουν, δυστυχώς όμως εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος ηλικιωμένος.

 

