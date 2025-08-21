Τραγωδία στην Ευρυτανία: 56χρονος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να μετακινήσει σωλήνες νερού από το ποτάμι

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κάτω Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, όπου ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα evrytanika.gr, ο άτυχος άνδρας, που καταγόταν από την περιοχή αλλά εργαζόταν στον Δήμο Περιστερίου, βρισκόταν στο χωριό του για να κάνει εργασίες συντήρησης στο αρδευτικό δίκτυο. Κατά την προσπάθειά του να μετακινήσει σωλήνες νερού από το ποτάμι για το πότισμα των χωραφιών, γλίστρησε στις πέτρες, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Το χτύπημα στο δεξί μέρος του κεφαλιού του αποδείχθηκε μοιραίο.

Διαβάστε επίσης

Η αγωνία ξεκίνησε όταν οι δικοί του άνθρωποι ανησύχησαν για την καθυστέρησή του. Η μία από τις αδελφές του πήγε να τον αναζητήσει και τον βρήκε πεσμένο στο ποτάμι. Στο σημείο έφτασαν άμεσα η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως η παρέμβασή τους δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο 56χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο άνδρας, που μεγάλωσε σε οικογένεια με οκτώ αδέλφια, ήταν γνωστός για την εργατικότητα και τον καλό του χαρακτήρα. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, με τους συγχωριανούς του να μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό και χρήσιμο στον τόπο του. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

enikos.gr