Τραγωδία στην άσφαλτο - 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του

Η μαύρη λίστα της ασφάλτου ολοένα και μεγαλώνει. Το απόγευμα της Τετάρτης (10.09) ένας 57χρονος τουρίστας έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ekriti.gr ο άτυχος άνδρας, κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, με το αυτοκίνητο να εξετράπη από την πορεία του και να καταλήγει εκτός δρόμου. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Σπήλι Ρεθύμνου.

Άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και το ανάλογο προσωπικό, έφτασαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.