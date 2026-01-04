Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε σκοτωθεί το καλοκαίρι σε τροχαίο

Τέλος στη ζωή του αποφάσισε να βάλει ένας 50χρονος άνδρας στην Ανδραβίδα, μην μπορώντας να αντέξει την απώλεια του γιου του σε τροχαίο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδερφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από τη στιγμή που έχασε τον γιο του, δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Το τροχαίο που στέρησε τη ζωή στον 22χρονο γιο του

Το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου, ο νεαρός επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν φίλο του, επιστρέφοντας από απογευματινό μπάνιο. Στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά, το όχημα ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το αυτοκίνητο διαλύθηκε.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε πολύ βαριά και διακομίστηκε διασωληνωμένος αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου έδωσε μια σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη δύναμη που επέδειξε, δεν κατάφερε να ανακάμψει και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες μέρες αργότερα.

